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08:51, 29 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве и Одессе произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Киеве и Одессе на фоне воздушной тревоги

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Журналисты также проинформировали о взрывах в Одессе. Украинские власти объявили воздушную тревогу по всей стране, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрывах в столице Украины. По его словам, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Градоначальник призвал жителей города оставаться в укрытиях. Позднее «Общественное» снова сообщило о взрывах в Киеве, Харькове и Хмельницкой области.

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      Кристина Есикова
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