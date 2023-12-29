На Украине сообщили о взрывах и воздушной тревоге

В Харькове и Днепропетровске произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

В Днепропетровске произошли взрывы. Об этом пишет издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что детонации в городе прогремели повторно. Кроме того, сообщается о взрывах в Харькове. «По меньшей мере, восемь взрывов прогремели в Харькове», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории республики.

Позднее журналисты снова сообщили о серии взрывов в Днепропетровске и двух детонациях в пригороде Харькова. Помимо этого, взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье.

29 декабря во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Мэр города Андрей Садовой заявил, что на место возгорания прибыли оперативные службы. До этого в городе прозвучали взрывы.