Стало известно о взрывах во Львове
Мэр Львова Садовой заявил о двух «прилетах»СюжетВзрывы в Киеве:
Во Львове произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.
После мэр Львова Андрей Садовой в беседе с изданием «Зеркало недели» заявил о двух «прилетах» по городу на фоне сигнала воздушной тревоги.
Также сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве.
В ночь на 29 декабря взрывы произошли в Одессе. Вечером в четверг, 28 декабря, в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. На подконтрольной киевским властям части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.