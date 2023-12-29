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07:08, 29 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах во Львове

Мэр Львова Садовой заявил о двух «прилетах»
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Во Львове произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

После мэр Львова Андрей Садовой в беседе с изданием «Зеркало недели» заявил о двух «прилетах» по городу на фоне сигнала воздушной тревоги.

Также сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве.

В ночь на 29 декабря взрывы произошли в Одессе. Вечером в четверг, 28 декабря, в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. На подконтрольной киевским властям части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

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      Юлия Мискевич
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