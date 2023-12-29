В Одессе произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Взрывы произошли в Одессе, об этом сообщило издание украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Сейчас в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, объявлена воздушная тревога.

Вечером в четверг, 28 декабря, в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. На подконтрольной киевским властям части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее стало известно о взрыве в городе Миргород Полтавской области Украины. Как отмечалось, власти не комментировали сообщения о произошедшем. Уточнялось, что сработали средства противовоздушной обороны.

Утром 28 декабря по всей территории Украины действовала воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать в 10:23.