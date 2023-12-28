Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

Сообщается, что тревога была объявлена в четверг, 28 декабря, в 10:23 из-за взлета российских истребителей МиГ-31К. По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, в настоящий момент ракетная опасность сохраняется в Харьковской области.

Ранее глава областной военной администрации подконтрольного Киеву Херсона сообщил, что из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются 70 процентов абонентов. Он также отметил, что не знает, сколько времени потребуется на восстановление объектов.

27 декабря также стало известно, что в Херсоне в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры и предприятия. При этом количество поврежденных предприятий и степень разрушения остаются неизвестны.