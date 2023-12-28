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11:09, 28 декабря 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

Сообщается, что тревога была объявлена в четверг, 28 декабря, в 10:23 из-за взлета российских истребителей МиГ-31К. По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, в настоящий момент ракетная опасность сохраняется в Харьковской области.

Ранее глава областной военной администрации подконтрольного Киеву Херсона сообщил, что из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются 70 процентов абонентов. Он также отметил, что не знает, сколько времени потребуется на восстановление объектов.

27 декабря также стало известно, что в Херсоне в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры и предприятия. При этом количество поврежденных предприятий и степень разрушения остаются неизвестны.

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      Александр Курбатов
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