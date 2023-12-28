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19:36, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Leo Correa / AP

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной киевским властям части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее стало известно о взрыве в городе Миргород Полтавской области Украины. Как отмечалось, власти не комментировали сообщения о произошедшем. Уточнялось, что сработали средства противовоздушной обороны.

28 декабря по всей территории Украины действовала воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать в 10:23.

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      Кристина Есикова
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