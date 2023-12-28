В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной киевским властям части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее стало известно о взрыве в городе Миргород Полтавской области Украины. Как отмечалось, власти не комментировали сообщения о произошедшем. Уточнялось, что сработали средства противовоздушной обороны.

28 декабря по всей территории Украины действовала воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать в 10:23.