Стало известно о взрыве в Полтавской области

Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области Украины

Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области Украины. Об этом сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Власти пока никак не прокомментировали сообщения о взрыве. В свою очередь, издание отметило, что сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), однако не привело никаких подробностей.

Ранее Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины. Тревога была объявлена в четверг, 28 декабря, в 10:23 из-за взлета российских истребителей МиГ-31К.