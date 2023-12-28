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18:04, 28 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Полтавской области

Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области Украины

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области Украины. Об этом сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Власти пока никак не прокомментировали сообщения о взрыве. В свою очередь, издание отметило, что сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), однако не привело никаких подробностей.

Ранее Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины. Тревога была объявлена в четверг, 28 декабря, в 10:23 из-за взлета российских истребителей МиГ-31К.

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      Юрий Леонов
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