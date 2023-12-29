Мэр Харькова Терехов сообщил о не менее 6 произошедших в городе взрывах

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло не менее шести взрывов.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе в Харьковской области.

Ранее в ночь на 29 декабря взрывы произошли в Одессе. Вечером 28 декабря в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. На подконтрольной Киеву части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Утром 28 декабря по всей территории Украины действовала воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать в 10:23.