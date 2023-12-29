Мэр Львова Садовой сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей», — говорится в публикации. По его данным, на место прибыли оперативные службы.

Ранее в городе произошли взрывы. Градоначальник заявил о двух «прилетах». Кроме того, была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Киеве. Взрывы прогремели и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что произошло не менее шести взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась почти на всей территории Украины, в том числе в Харьковской области.

В ночь на 29 декабря сообщалось о детонациях в Одессе. Помимо этого, вечером 28 декабря в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.