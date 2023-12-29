Мэр Киева Кличко сообщил о возгорании склада в Подольском районе из-за взрывов

В Киеве загорелся склад из-за взрывов, которые произошли утром в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Подольском районе пылает складское помещение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове и Хмельницкой области. В некоторых регионах Украины они прогремели повторно. Кличко информировал, что в столице сработали средства противовоздушной обороны. Градоначальник призывал киевлян находиться в укрытиях. Кроме того, украинские власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны.

Позднее стало известно о повреждении законсервированного здания объекта инфраструктуры в Одесской области из-за взрывов. По данным южного оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), здание расположено в Одесском районе.