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13:22, 29 декабря 2023Бывший СССР

В России прокомментировали массированный удар по Украине

Депутат Красов: Россия наносит удары только по военным объектам на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские Вооруженные силы наносят удары только по военным объектам в украинских городах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так он отреагировал на массированный удар по территории Украины.

«Наши вооруженные силы всегда в ходе выполнения боевых задач на Украине, в Сирийской Арабской Республике наносят огневое поражение только по военной инфраструктуре, по военным объектам. Наши Вооруженные силы, и об этом президент говорил, никогда не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Президент как-то сравнивал: посмотрите, что происходит, в секторе Газа и то, что происходит сейчас на Украине. Две разные вещи», — сказал депутат.

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В ночь на 29 декабря Украина подверглась массированному обстрелу. Удары наносились по Киеву, Харькову, Днепру, Львову, Одессе, Запорожью и другим городам. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны. В некоторых регионах отключали электричество из-за взрывов. Известно о жертвах и пострадавших.

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат рассказал о небывалых масштабах атаки. «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — сказал он. По его словам, утром в пятницу Россия запускала «все, кроме "Калибров"», в частности, «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, беспилотники, ракеты Х-22 или Х-32.

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