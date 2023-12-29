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12:46, 29 декабря 2023Бывший СССР

Залужный рассказал о взрывах на военных и промышленных объектах Украины

Залужный: на Украине произошли взрывы на военных и промышленных объектах
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины произошли взрывы. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры республики. Главком ВСУ не привел подробностей произошедшего.

Ночью и утром 29 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Харькове, Днепропетровске, подконтрольном украинским властям Запорожье. Также стало известно о взрывах в Одессе и Киеве.

Сообщается, что во время проведенной Россией 29 декабря массированной атаки по Украине использовались не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101, а также военно-морской флот с «Калибрами». Предположительно, было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее сотни дронов различного типа.

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      Александр Курбатов
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