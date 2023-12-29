Названо количество запущенных по Украине ракет и дронов

ВС России нанесли удары по Украине дронами и ракетами

Россия в ходе массированной атаки по Украине задействовала не только «Искандеры», но и стратегическую авиацию с ракетами Х-101, а также военно-морской флот с «Калибрами». Об этом пишет «Военная хроника».

Telegram-канал отмечает, что атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области.

«Судя по географии и плотности нанесения ударов, задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее сотни дронов различного типа. Есть основания полагать, что ночные и утренние удары — только начало», — пишет канал.

Ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал подробности ударов по населенным пунктам страны. По его словам, утром в пятницу Россия запускала «все, кроме "Калибров"», в частности «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

Отмечается также, что в результате атаки пострадали критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе, а также медицинские учреждения, склады, жилые дома и здание станции киевского метрополитена «Лукьяновская».