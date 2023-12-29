На Украине высоковольтная ЛЭП получила повреждения из-за взрывов

«Укрэнерго»: из-за взрывов повреждена высоковольтная ЛЭП в центре Украины

В центре Украины из-за взрывов повреждена высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram.

«Была повреждена высоковольтная воздушная линия 330 киловольт в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было. После окончания воздушной тревоги начаты аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Компания не уточнила о каком регионе речь, но сообщила, что ЛЭП получила повреждения после «массированной ракетной атаки». Киев продолжает импорт электроэнергии из Словакии, Польши Румынии и Молдавии.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в четырех областях страны из-за произошедших ночью и утром 29 декабря взрывов произошло отключение света. Отключения были зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

