Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 29 декабря 2023Бывший СССР

На Украине высоковольтная ЛЭП получила повреждения из-за взрывов

«Укрэнерго»: из-за взрывов повреждена высоковольтная ЛЭП в центре Украины

Фото: Pavlo Palamarchuk / Globallookpress.com

В центре Украины из-за взрывов повреждена высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram.

«Была повреждена высоковольтная воздушная линия 330 киловольт в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было. После окончания воздушной тревоги начаты аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Компания не уточнила о каком регионе речь, но сообщила, что ЛЭП получила повреждения после «массированной ракетной атаки». Киев продолжает импорт электроэнергии из Словакии, Польши Румынии и Молдавии.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в четырех областях страны из-за произошедших ночью и утром 29 декабря взрывов произошло отключение света. Отключения были зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужный рассказал о взрывах на военных и промышленных объектах Украины

      В Кремле заявили о готовности ответить на конфискацию активов

      Стало известно о подключении шпионского шара из Китая к американскому провайдеру

      Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

      Кремль переадресовал в избирательный штаб вопрос о доверенных лицах Путина

      Женщина поменяла диету и избавилась от инвалидного кресла

      48-летняя Ева Лонгория показала лицо без макияжа

      В России прокомментировали массированный удар по Украине

      В Кремле ответили на вопрос о записи новогоднего обращения Путина

      НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости