На Украине из-за взрыва получила повреждения ТЭС

«Укрэнерго»: из-за взрывов на востоке Украины была повреждена ТЭС

Из-за взрывов в одном из восточных регионов Украины получила повреждения тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения оборудования», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за взрывов также была повреждена высоковольтная линия в одной из центральных областей страны. При этом отмечается, что Киев продолжает импортировать электроэнергию из Словакии, Польши, Румынии и Молдавии.

Ранее стало известно, что из-за взрывов в четырех областях Украины произошли отключения электроэнергии. Без света остались потребители в Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.