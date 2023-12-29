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13:16, 29 декабря 2023Бывший СССР

На Украине из-за взрыва получила повреждения ТЭС

«Укрэнерго»: из-за взрывов на востоке Украины была повреждена ТЭС
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Unsplash

Из-за взрывов в одном из восточных регионов Украины получила повреждения тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения оборудования», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за взрывов также была повреждена высоковольтная линия в одной из центральных областей страны. При этом отмечается, что Киев продолжает импортировать электроэнергию из Словакии, Польши, Румынии и Молдавии.

Ранее стало известно, что из-за взрывов в четырех областях Украины произошли отключения электроэнергии. Без света остались потребители в Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

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      Александр Курбатов
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