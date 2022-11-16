Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше

CNN: Украина признала, что 15 ноября задействовала ПВО вблизи места падения ракет в Польше

Украина призналась союзникам, что использовала системы противовоздушной обороны (ПВО) вблизи места падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на официального представителя США сообщает CNN.

По его информации, Вооруженные силы Украины пытались сбить ракету в районе села Пшеводув примерно в то же время, что произошел инцидент.

Собеседник телеканала при этом подчеркнул, что информация о том, что на польской территории упала именно эта ракета ПВО, не подтверждена. Он добавил, что указанные сведения стали первоочередными для оценки ситуации Белым домом.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что власти страны не согласны с выводами Запада, что упавшая в Польше ракета имеет украинское происхождение. Он также заявил о готовности передать имеющиеся у Украины «доказательства русского следа» в инциденте.

Польский президент Анджей Дуда допустил, что существует большая вероятность того, что упавшие ракеты принадлежали ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это были ракеты, выпущенные российской стороной. Аналогичную версию случившегося выдвинул президент США Джо Байден. Минобороны России подчеркивало, что Вооруженные силы страны не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.