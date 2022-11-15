Минобороны РФ прокомментировало сообщения об упавших ракетах в Польше

Минобороны РФ: сообщения о падении российских ракет в Польше являются провокацией

Сообщения о падении российских ракет на территории Польши являются провокацией. Об этом заявили РИА Новости в Минобороны РФ.

По мнению ведомства, цель польских СМИ, распространяющих недостоверные сведения, — эскалация обстановки в регионе, а обломки, запечатленные на фото, не являются частями российских ракет.

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось Минобороны РФ

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что запечатленные на фото обломки — фрагменты украинской зенитной ракетной системы С-300. «На территорию Польши могли залететь нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300. Мы ранее уже видели такие примеры», — сказал он. Полетный курс российских ракет рассчитан так, чтобы они не попадали на сопредельные территории.

Правительство Польши собралось на срочное совещание

Ранее польское радио ZET со ссылкой на источники сообщило о том, что две ракеты, принадлежность которых не уточняется, упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства, возле украинской границы. В результате два человека погибли. Данное сообщение распространилось на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание правительственного Комитета по вопросам безопасности и обороны на фоне сообщений об упавших ракетах. На месте происшествия находится полиция, прокуратура и армия.

В НАТО пока воздерживаются от заявлений по инциденту в Польше

США и другие страны НАТО уже отреагировали на падение ракет в Польше, однако пока воздерживаются от обвинений. По данным ТАСС, Пентагон не подтвердил сообщения об инциденте, а в Госдепе США заверили, что не ищут эскалации и намерены проверить всю информацию польской стороны. Франция и Бельгия также заявили о том, что совместно с коллегами по НАТО изучают данные о падении ракет.

Источник ТАСС в дипмиссии одной из стран ЕС в Брюсселе подчеркнул, что НАТО в первую очередь будет интересовать принадлежность ракет, при этом международное сообщество все равно будет обвинять Москву, так как возлагает на нее моральную ответственность за происходящее в регионе.

Реакция НАТО на инцидент будет зависеть от заявлений Польши о принадлежности упавших ракет, идет ли речь о российских ракетах или о ракетах украинских систем противовоздушной обороны источник ТАСС

Ранее Пентагон призвал не спекулировать на применимости статьи 5-й устава НАТО о коллективной обороне членов Альянса. Собеседник ТАСС также подчеркнул, что в ситуации непреднамеренного попадания боеприпасов из сопредельной зоны конфликта действует 4-я статья устава НАТО, предполагающая срочные консультации.