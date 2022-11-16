Польша заявила о принадлежности упавшей ракеты Украине

Президент Польши Дуда: упавшая ракета с большой вероятностью принадлежит ПВО Украины

Есть большая вероятность того, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежала ПВО Украины. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, его слова передает канцелярия главы государства в Twitter.

«Ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу», — отметил Дуда. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. При этом, по словам президента, есть много признаков того, что это была ракета украинской ПВО.

Ранее президент США Джо Байден проинформировал иностранных партнеров по НАТО о том, что падение ракет на польскую территорию стало результатом работы украинской ПВО. При этом посол Польши при ЕС Анджей Садось подчеркнул, что все страны Евросоюза все равно возлагают ответственность за произошедшее на Россию.

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли.