Минобороны России отреагировало на падение ракет в Польше

Минобороны: ВС России не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает ТАСС.

Так в военном ведомстве отреагировали на заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув. Российское военное ведомство назвало эти заявления намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что опубликованные польскими СМИ обломки с места происшествия в Пшеводубе не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.