В НАТО допустили причастность Украины к падению ракет в Польше

Генсек Столтенберг: у НАТО нет свидетельств того, что упавшие в Польше ракеты выпущены РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не обладает доказательствами того, что упавшие в Польше ракеты были выпущены Россией. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

Столтенберг заявил, что у НАТО нет свидетельств того, что падение ракет в Польше связано с Россией. Инцидент продолжают расследовать, однако предварительные результаты совпадают с версией Варшавы, поэтому Столтенберг допустил причастность Украины к произошедшему.

«Скорее всего, это ракета украинских ПВО, однако основной посыл в том, что в конечном итоге ответственность несет Россия, так как этого бы не произошло, если бы она не начала жестокую и агрессивную войну против Украины», — подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что альянс «много лет готовилась к возможности подобных ситуаций», поэтому отреагировал «сдержанно, но твердо». Каналы связи между НАТО и Россией по-прежнему открыты и используются. Представитель организации добавил, что Украина обладает право защищаться от ударов Москвы. Он также призвал Запад продолжать поддерживать Киев поставками систем ПВО.

15 ноября радио ZET заявило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. В Минобороны России подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.