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21:57, 16 ноября 2022Мир

Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины

Американский генерал Милли: более четверти населения Украины лишена электричества

Фото: Reuters

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что, по данным американского военного ведомства, вследствие российских ракетных ударов по Украине более чем у четверти населения страны отсутствует электричество, сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, сейчас более четверти украинского гражданского населения лишено электричества», — заявил представитель Пентагона.

Ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что 15 ноября объекты энергосистемы страны подверглись мощнейшему обстрелу ракетных ударов с момента начала специальной операции России на территории Украины.

Сообщалось о разрушении объектов генерации и системы передачи электроэнергии. В связи с этим в стране была объявлена воздушная тревога и введены аварийные отключения электричества, продолжающиеся по сей день.

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Марина Совина
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