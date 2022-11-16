Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины
Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что, по данным американского военного ведомства, вследствие российских ракетных ударов по Украине более чем у четверти населения страны отсутствует электричество, сообщает ТАСС.
«По нашим оценкам, сейчас более четверти украинского гражданского населения лишено электричества», — заявил представитель Пентагона.
Ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что 15 ноября объекты энергосистемы страны подверглись мощнейшему обстрелу ракетных ударов с момента начала специальной операции России на территории Украины.
Сообщалось о разрушении объектов генерации и системы передачи электроэнергии. В связи с этим в стране была объявлена воздушная тревога и введены аварийные отключения электричества, продолжающиеся по сей день.