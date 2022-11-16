Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины

Американский генерал Милли: более четверти населения Украины лишена электричества

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что, по данным американского военного ведомства, вследствие российских ракетных ударов по Украине более чем у четверти населения страны отсутствует электричество, сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, сейчас более четверти украинского гражданского населения лишено электричества», — заявил представитель Пентагона.

Ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что 15 ноября объекты энергосистемы страны подверглись мощнейшему обстрелу ракетных ударов с момента начала специальной операции России на территории Украины.

Сообщалось о разрушении объектов генерации и системы передачи электроэнергии. В связи с этим в стране была объявлена воздушная тревога и введены аварийные отключения электричества, продолжающиеся по сей день.