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01:37, 16 ноября 2022Бывший СССР

На Украине рассказали о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия нанесла мощнейший ракетный удар с начала СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, стал самым мощным с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, пишет «Укринформ».

Министр рассказал, что под удар попали как объекты генерации, так и система передачи электроэнергии.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал сложившуюся ситуацию критической. По его информации, без электричества остались больше семи миллионов абонентов.

Если мы считаем в людях, это значительно больше

Герман ГалущенкоГлава Минэнерго Украины
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Взрывы в украинских городах

15 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Согласно карте, воздушная тревога также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

В столице Украины прогремели взрывы. В небе над Киевом был виден серый дым. Позднее там прошла еще одна серия взрывов.

В тот же день стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно.

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Отключение электричества

Также 15 ноября в Киеве начались экстренные отключения электричества. В энергохолдинге ДТЭК отметили, что в Киеве вводятся экстренные отключения света. Уточняется, что график аварийных отключений, который был составлен ранее, временно отменен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины было нанесено 85 ракетных ударов. Украинский лидер отметил, что ожидается еще около 20 ударов. Он призвал граждан «беречь себя и быть в укрытиях».

Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины
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Условия для окончания СВО

В тот же день Зеленский выдвинул собственные условия для переговоров с Россией. В качестве таковых украинский президент назвал восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что до этих пор считает неприемлемым «даже заикаться о переговорах».

Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово "условия", а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом

Рамзан КадыровГлава Чечни

По его словам, если СВО завершится не на озвученных им условиях, то в Чечне найдутся добровольцы, которые заставят ответить «бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови».

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Юлия Мискевич
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