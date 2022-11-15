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17:21, 15 ноября 2022Бывший СССР

Новые взрывы произошли в Киеве

«Странa.ua» сообщила о новых взрывах в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание «Странa.ua» в Telegram. Точное число взрывов не указывается.

«В Киеве продолжаются взрывы», — сказано в сообщении.

Ранее о взрывах сообщили жители Кривого Рога, а также Черкасской и Хмельницкой областей Украины.

15 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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Варвара Кошечкина
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