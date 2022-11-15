Новые взрывы произошли в Киеве
«Странa.ua» сообщила о новых взрывах в Киеве
Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание «Странa.ua» в Telegram. Точное число взрывов не указывается.
«В Киеве продолжаются взрывы», — сказано в сообщении.
Ранее о взрывах сообщили жители Кривого Рога, а также Черкасской и Хмельницкой областей Украины.
15 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.