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16:58, 15 ноября 2022Бывший СССР

Взрывы произошли в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях Украины

Жители Кривого Рога, Черкасской и Хмельницкой областей Украины сообщили о взрывах
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Жители Кривого Рога, а также Черкасской и Хмельницкой областей Украины сообщили о взрывах, передает украинский Telegram-канал «Политика страны».

«Сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении издания.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре сообщалось, что в Киеве прогремело несколько взрывов, а над городом стал виден серый дым.

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Василий Мека
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