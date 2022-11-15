Взрывы произошли в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях Украины

Жители Кривого Рога, Черкасской и Хмельницкой областей Украины сообщили о взрывах

Жители Кривого Рога, а также Черкасской и Хмельницкой областей Украины сообщили о взрывах, передает украинский Telegram-канал «Политика страны».

«Сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении издания.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре сообщалось, что в Киеве прогремело несколько взрывов, а над городом стал виден серый дым.