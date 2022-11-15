В Киеве произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о прогремевших взрывах в Киеве и Киевской области

В Киеве произошло несколько взрывов, над городом виден дым. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

14 ноября стало известно о взрывах в Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил ракетный удар в Индустриальном районе города.