Стало известно о взрывах в Харьковской области

«Страна»: в Харьковской области объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

В Харьковской области объявлена воздушная тревога и слышны взрывы. Об этом стало известно украинскому изданию «Страна».

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил ракетный удар, по предварительным данным, он произошел в Индустриальном районе.

Ранее сообщалось, что на объекте критической инфраструктуры в Сумской области произошло 19 взрывов. Расположение или название объекта власти региона не уточнили. Отмечается, что воздушная тревога в области не была объявлена.

