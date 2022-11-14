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20:05, 14 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

«Страна»: в Харьковской области объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харьковской области объявлена воздушная тревога и слышны взрывы. Об этом стало известно украинскому изданию «Страна».

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил ракетный удар, по предварительным данным, он произошел в Индустриальном районе.

Ранее сообщалось, что на объекте критической инфраструктуры в Сумской области произошло 19 взрывов. Расположение или название объекта власти региона не уточнили. Отмечается, что воздушная тревога в области не была объявлена.

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Алевтина Запольская
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