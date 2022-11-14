На объекте критической инфраструктуры в Сумской области произошли взрывы

Глава Сумской области Живицкий сообщил о 19 взрывах на объекте критической инфраструктуры

Глава Сумской области, расположенной на востоке Украины, Дмитрий Живицкий сообщил о 19 взрывах на объекте критической инфраструктуры. Его слова передает ТАСС.

«Новый удар по критической инфраструктуре Сумской области. (...) 19 взрывов на территории предприятия», — заявил он. Живицкий не стал уточнять, на каком предприятии произошли взрывы, а также где оно находится. Кроме того, воздушная тревога в области не была объявлена, отмечает агентство.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район города оказался под ракетным обстрелом. По предварительной информации, попадание произошло в промышленный объект. Украинское издание «Страна.ua» писало о взрывах в городе и его окрестностях.

Ночью 14 ноября в семи регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. В частности, ее объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.