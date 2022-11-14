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01:17, 14 ноября 2022Бывший СССР

В Харькове сообщили о ракетном обстреле

Мэр Харькова Терехов сообщил о ракетном обстреле Индустриального района

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ Globallookpress.com

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетном обстреле Индустриального района города, по предварительной информации, попадание произошло в промышленный объект, написал он в своем Telegram-канале.

«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — заявил глава города.

Украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны» сообщало о взрывах в Харькове и его окрестностях.

Ранее бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник сообщил о предотвращении системами противовоздушной обороны попытки обстрелять пригород Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 13 ноября в городе были слышны мощные взрывы, один в южной части города и несколько в центральной.

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Марина Совина
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