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23:25, 13 ноября 2022Россия

Стало известно о предотвращении попытки ВСУ обстрелять пригород Луганска

Бывший посол ЛНР Мирошник сообщил о сильных взрывах и работе ПВО в Луганске

Фото: Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр»

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил о предотвращении системами противовоздушной обороны попытки обстрелять пригород Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уточняют, что ПВО работало с западной стороны Луганска. Была попытка ударов по пригороду», — указал он.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, вечером 13 ноября в городе были слышны мощные взрывы, один в южной части города и несколько в центральной.

Ранее Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки прорвать оборону на севере Луганской народной республики, но все их усилия блокируются артиллерией союзных сил.

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Марина Совина
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