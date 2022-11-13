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13:51, 13 ноября 2022Россия

ВСУ потерпели неудачу в попытках прорвать оборону на севере ЛНР

Мирошник заявил, что все попытки ВСУ прорвать оборону на севере ЛНР терпят неудачу

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки прорвать оборону на севере Луганской народной республики (ЛНР), но все их усилия блокируются артиллерией союзных сил. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, пишет ТАСС.

«На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны, она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжении какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился», — приводит агентство его слова.

11 ноября стало известно, что в Луганской народной республике нашли тайник украинских диверсантов. Изъятое из схрона оружие предполагалось использовать для проведения терактов на территории северных районов ЛНР.

В тайном укрытии обнаружили 43 заряда для гранатометов РПГ-7, более 60 взрывателей для противотанковых мин, пороховые заряды и боеприпасы.

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Евгения Куликова
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