Мирошник заявил, что все попытки ВСУ прорвать оборону на севере ЛНР терпят неудачу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки прорвать оборону на севере Луганской народной республики (ЛНР), но все их усилия блокируются артиллерией союзных сил. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, пишет ТАСС.

«На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны, она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжении какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился», — приводит агентство его слова.

11 ноября стало известно, что в Луганской народной республике нашли тайник украинских диверсантов. Изъятое из схрона оружие предполагалось использовать для проведения терактов на территории северных районов ЛНР.

В тайном укрытии обнаружили 43 заряда для гранатометов РПГ-7, более 60 взрывателей для противотанковых мин, пороховые заряды и боеприпасы.