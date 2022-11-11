В ЛНР обнаружен тайник украинских диверсантов с оружием для терактов

В ЛНР силовики нашли тайник украинских диверсантов с оружием для проведения терактов

В Луганской народной республике найден тайник украинских диверсантов. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур республики.

По его словам, изъятое из схрона оружие предполагалось использовать для проведения терактов на территории северных районов ЛНР. Там хранилось 43 заряда для гранатометов РПГ-7, более 60 взрывателей для противотанковых мин, пороховые заряды и боеприпасы.

Российские спецслужбы выясняют личности причастных к оборудованию тайника.

3 ноября сообщалось, что в Херсонской области российские полицейские обнаружили тайники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе осмотра дома в селе Доброполье. Среди прочего изъят переносной противотанковый управляемый ракетный комплекс (ПТУР) с десятью взрывателями ударного действия.