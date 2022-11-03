В Херсонской области полицейские обнаружили тайники ВСУ

В Херсонской области полицейские нашли тайники ВСУ с гранатами и ракетным комплексом

В Херсонской области российские полицейские обнаружили тайники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, ноября, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным полиции, 2 ноября в ходе осмотра дома в селе Доброполье силовики нашли запал к гранате, тротиловую шашку, балаклаву, флаеры, атрибутику и агитационную литературу ВСУ. Все это принадлежало действующему офицеру Украины, а в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Казачьи Лагери был найден тайник с оружием и боеприпасами. Среди прочего обнаружен переносной противотанковый управляемый ракетный комплекс (ПТУР) с 10 взрывателями ударного действия.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

24 октября в Запорожской области росгвардейцы обнаружили схроны ВСУ в нежилых помещениях.