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02:07, 14 ноября 2022Бывший СССР

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины заявило воздушной тревоге в Днепропетровской и еще шести областях страны

Фото: РИА Новости

В семи областях Украины объявлена воздушная тревога, заявило РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры страны.

В частности, тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Она также действует на территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области, подконтрольных Киеву.

Накануне воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Она звучала в течение полутора часов, позже ее отменили.

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Марина Совина
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