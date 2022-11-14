В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины заявило воздушной тревоге в Днепропетровской и еще шести областях страны

В семи областях Украины объявлена воздушная тревога, заявило РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры страны.

В частности, тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Она также действует на территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области, подконтрольных Киеву.

Накануне воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Она звучала в течение полутора часов, позже ее отменили.