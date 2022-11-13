Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

Утром 13 ноября уже звучала воздушная тревога на протяжении полутора часов. В частности, сирена звучала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донбасса и Запорожской области, а затем была отменена

Днем ранее, 12 ноября, во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Сообщения о ней начали поступать в 15:08 (16:08 по мск).

