По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

В ночь на воскресенье, 13 ноября, воздушная тревога была объявлена в ряде центральных и восточных областей Украины, а также в Киеве. В частности, сирена звучала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донбасса и Запорожской области.

Днем ранее, 12 ноября, во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Сообщения о ней начали поступать в 15:08 (14:08 по мск).