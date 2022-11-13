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10:36, 13 ноября 2022Бывший СССР

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины

Фото: Shutterstock

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

В ночь на воскресенье, 13 ноября, воздушная тревога была объявлена в ряде центральных и восточных областей Украины, а также в Киеве. В частности, сирена звучала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донбасса и Запорожской области.

Днем ранее, 12 ноября, во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Сообщения о ней начали поступать в 15:08 (14:08 по мск).

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Варвара Кошечкина
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