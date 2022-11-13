Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в ряде центральных и восточных областей Украины, а также в Киеве. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению, пишет ТАСС.
В частности, звуки сирен прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донбасса и Запорожской области.
В Одесской области отбой воздушной тревоги был объявлен уже через три минуты после ее объявления.
Вечером 12 ноября воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 15:08 (14:08 по мск).
До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.