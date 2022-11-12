По всей Украине объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Во всех областях Украины вечером в субботу, 12 ноября, объявили воздушную тревогу. Это следует из данных по официальному оповещению населения, пишет ТАСС.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 15:08 (14:08 по мск).
11 ноября рано утром воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. В частности, звуки сирен звучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
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