По всей Украине объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Во всех областях Украины вечером в субботу, 12 ноября, объявили воздушную тревогу. Это следует из данных по официальному оповещению населения, пишет ТАСС.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 15:08 (14:08 по мск).

11 ноября рано утром воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. В частности, звуки сирен звучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

