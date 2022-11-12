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15:43, 12 ноября 2022Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Shutterstock

Во всех областях Украины вечером в субботу, 12 ноября, объявили воздушную тревогу. Это следует из данных по официальному оповещению населения, пишет ТАСС.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 15:08 (14:08 по мск).

11 ноября рано утром воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. В частности, звуки сирен звучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

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Анастасия Шейкина
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