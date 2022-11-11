В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Хмельницкой и еще семи областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую онлайн-карту .

Отмечается, что тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Кроме того, ее услышали территориях Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.

Накануне воздушная тревогу объявили в восьми центральных и восточных областях Украины. Днем ранее в Кривом Роге произошли несколько взрывов. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

