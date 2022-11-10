В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В центральных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в восьми центральных и восточных областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях, а также в Харьковской, Черниговской и Сумской. Кроме того, сообщается о тревоге в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне стало известно, что в Кривом Роге произошли несколько взрывов. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.