Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:02, 15 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно об ударах по инфраструктуре в Житомире и Ровно

Мэры Житомира и Ровно сообщили об ударах по объектам критической и энергоинфраструктуры

Фото: Ed Ram / Getty Images

Стало известно об ударах по объектам энергетической инфраструктуры украинского Житомира. Об этом в своем видеообращении рассказал мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Telegram-канал «Житомир24».

По его словам, по городской энергоинфраструктуре были нанесены два удара. «Пока город остается без электроэнергии полностью», — уточнил он.

Кроме того, об ударе по критической инфраструктуре сообщил мэр Ровно Александр Третяк. В своем Telegram-канале градоначальник также заявил, что без электричества остались некоторые части города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
На энергообъектах Украины произошли массовые взрывы
Два человека погибли при обстреле граничащего с Украиной российского региона
Российская школьница потеряла сознание во время занятий в бассейне
Россиянку заподозрили в убийстве избивавшего ее сожителя
Боец «Вагнера» назвал метод уничтожения ВСУ в Артемовске
Любящий обнажаться 86-летний мужчина разместил необычное объявление
Табачный гигант оценил потери от ухода из России
В США призвали прекратить поддержку Украины
Определен процент считающих себя счастливыми россиян
Россиянкам рассказали о необходимых перед планированием беременности процедурах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.