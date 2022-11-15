Стало известно об ударах по инфраструктуре в Житомире и Ровно

Мэры Житомира и Ровно сообщили об ударах по объектам критической и энергоинфраструктуры

Стало известно об ударах по объектам энергетической инфраструктуры украинского Житомира. Об этом в своем видеообращении рассказал мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Telegram-канал «Житомир24».

По его словам, по городской энергоинфраструктуре были нанесены два удара. «Пока город остается без электроэнергии полностью», — уточнил он.

Кроме того, об ударе по критической инфраструктуре сообщил мэр Ровно Александр Третяк. В своем Telegram-канале градоначальник также заявил, что без электричества остались некоторые части города.