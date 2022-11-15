Стало известно о взрывах в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковской области Украины произошло несколько взрывов

Стало известно о нескольких взрывах в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

О числе взрывов и местах, где они произошли, в настоящий момент не сообщается.

Ранее появлялась информация о взрывах в других регионах и городах Украины. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве, в Харькове, во Львове, в Кривом Роге, а также в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях республики. До этого по всей стране была объявлена воздушная тревога.