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18:02, 15 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковской области Украины произошло несколько взрывов

Фото: Francisco Seco / AP

Стало известно о нескольких взрывах в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

О числе взрывов и местах, где они произошли, в настоящий момент не сообщается.

Ранее появлялась информация о взрывах в других регионах и городах Украины. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве, в Харькове, во Львове, в Кривом Роге, а также в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях республики. До этого по всей стране была объявлена воздушная тревога.

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Георгий Нестеров
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