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19:00, 15 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский назвал количество нанесенных по Украине за день ракетных ударов

Президент Украины Зеленский: по территории страны нанесли 85 ракетных ударов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Genya Savilov / AP

По территории Украины во вторник, 15 ноября, было нанесено 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Такое количество в своем Telegram-канале назвал президент страны Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что ожидается еще около 20 ударов. Он призвал граждан «беречь себя и быть в укрытиях». «Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах», — добавил глава государства.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские ракетные удары по украинской критической инфраструктуре стали ответом на речь Зеленского на саммите G20 в Индонезии.

Сразу в нескольких регионах Украины во вторник, 15 ноября, прогремели массовые взрывы. В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры. В этот день на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

В энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в Киеве после обстрелов начались экстренные отключения электричества. При этом график аварийных отключений, который был составлен ранее, решили временно отменить.

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Варвара Кошечкина
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