В Киеве сочли ракетные удары ответом на речь Зеленского

Глава офиса президента Украины Ермак назвал ракетные удары ответом на речь Зеленского

Российские ракетные удары по украинской критической инфраструктуре — ответ на речь лидера страны Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова передает РИА Новости.

«Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом», — написал Ермак в социальных сетях. Он также усомнился в желании Москвы достичь мира на Украине.

В ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 украинский президент заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, а возвращение к Минским соглашениям невозможно.