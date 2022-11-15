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18:55, 15 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве сочли ракетные удары ответом на речь Зеленского

Глава офиса президента Украины Ермак назвал ракетные удары ответом на речь Зеленского
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские ракетные удары по украинской критической инфраструктуре — ответ на речь лидера страны Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова передает РИА Новости.

«Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом», — написал Ермак в социальных сетях. Он также усомнился в желании Москвы достичь мира на Украине.

В ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 украинский президент заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, а возвращение к Минским соглашениям невозможно.

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Василий Мека
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