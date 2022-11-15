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18:47, 15 ноября 2022Бывший СССР

На энергообъектах Украины произошли массовые взрывы

На Украине 15 ноября массово прогремели взрывы, выведены из строя энергообъекты
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Сразу в нескольких регионах Украины во вторник, 15 ноября, прогремели массовые взрывы. В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, передает украинский Telegram-канал «Политика страны».

Днем 15 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, согласно данным онлайн-карты, предупредительный сигнал прозвучал и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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Позже жители украинских регионов начали сообщать о взрывах. Так, звуки взрывов были слышны в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях. Помимо этого, вечером несколько взрывов прогремели во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой. По его словам, в результате часть районов оказалась обесточена.

Также появилась информация о взрывах в Одесской, Сумской и Ивано-Франковской областях республики.

Взрывы в Киеве

В Киеве и Киевской области первые взрывы произошли около 16 часов по московскому времени. В сети начали распространяться сделанные в городе снимки, на которых было видно, как над зданиями поднимается дым.

Позднее взрывы в украинской столице продолжились. Мэр города Виталий Кличко сообщал о новых повреждениях в результате российских ракетных ударов в Печерском районе. По его словам, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

В энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в Киеве после обстрелов начались экстренные отключения электричества. При этом график аварийных отключений, который был составлен ранее, решили временно отменить.

Критическая ситуация с электроэнергией

В результате ракетных ударов со стороны российских военных в ряде украинских областей оказались повреждены энергообъекты. Как заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, в настоящее время ситуация с энергетической инфраструктурой в стране является критической.

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений

Кирилл Тимошенкозамглавы офиса президента Украины

Он также отметил, что «Укрэнерго» вынуждено начать экстренные отключения света в населенных пунктах по всей стране.

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Варвара Кошечкина
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