На энергообъектах Украины произошли массовые взрывы
Сразу в нескольких регионах Украины во вторник, 15 ноября, прогремели массовые взрывы. В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, передает украинский Telegram-канал «Политика страны».
Днем 15 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, согласно данным онлайн-карты, предупредительный сигнал прозвучал и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
Позже жители украинских регионов начали сообщать о взрывах. Так, звуки взрывов были слышны в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях. Помимо этого, вечером несколько взрывов прогремели во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой. По его словам, в результате часть районов оказалась обесточена.
Также появилась информация о взрывах в Одесской, Сумской и Ивано-Франковской областях республики.
Взрывы в Киеве
В Киеве и Киевской области первые взрывы произошли около 16 часов по московскому времени. В сети начали распространяться сделанные в городе снимки, на которых было видно, как над зданиями поднимается дым.
Позднее взрывы в украинской столице продолжились. Мэр города Виталий Кличко сообщал о новых повреждениях в результате российских ракетных ударов в Печерском районе. По его словам, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.
В энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в Киеве после обстрелов начались экстренные отключения электричества. При этом график аварийных отключений, который был составлен ранее, решили временно отменить.
Критическая ситуация с электроэнергией
В результате ракетных ударов со стороны российских военных в ряде украинских областей оказались повреждены энергообъекты. Как заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, в настоящее время ситуация с энергетической инфраструктурой в стране является критической.
Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений
Он также отметил, что «Укрэнерго» вынуждено начать экстренные отключения света в населенных пунктах по всей стране.