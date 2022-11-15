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18:15, 15 ноября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского оценили ситуацию с электроэнергией в стране

Офис Зеленского назвал критической ситуацию с электроснабжением на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ситуация с энергетической инфраструктурой на Украине из-за российских высокоточных ракетных ударов является критической, по всей стране проходят экстренные отключения электроэнергии. Так состояние инфраструктуры оценил Кирилл Тимошенко, замглавы офиса президента Украины, в личном Telegram-канале.

«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждено начать экстренные отключения света», — говорится в его сообщении.

Он также сообщил, что принятые ранее графики стабилизационных отключений на данный момент недействительны.

Ранее появлялась информация о взрывах в других городах в разных регионах Украины. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве, в Харькове, во Львове, в Кривом Роге, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях республики. До этого по всей стране была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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