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17:56, 15 ноября 2022Бывший СССР

Мэр Киева сообщил о новых попаданиях в ходе обстрела

Мэр Киева Кличко сообщил о попадании в высотный жилой дом в Печерском районе

Фото: Andrew Kravchenko / AP

В Печерском районе Киева есть новые попадания в ходе российского ракетного обстрела, одна из ракет попала в высотный жилой дом, количество пострадавших неизвестно. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрывах, которые прогремели в столице Украины. В небе над Киевом был виден серый дым. Позднее там прошла еще одна серия взрывов.

Кроме того, о взрывах сообщали также в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях. Помимо этого, вечером 15 ноября несколько взрывов прогремело во Львове. Мэр города Андрей Садовой подтвердил информацию о произошедшем, часть районов была обесточена.

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Алевтина Запольская
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