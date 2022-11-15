Во Львове произошло несколько взрывов

Во Львове 15 ноября произошло несколько взрывов, город частично обесточен

В администрации Львова сообщили о взрывах, город оказался частично обесточен. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Мэр города Андрей Садовой подтвердил информацию о взрывах. В своем Telegram-канале он уточнил, чтобы все местные жители оставались в укрытиях.

«Страна.ua» также отмечает, что в небе над Львовом виден столб дыма. В части районов города отсутствует электричество.

Ранее стало известно, что взрывы произошли в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях. Помимо этого, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позднее также появились данные о том, что в Киеве прогремело несколько взрывов, над городом был виден серый дым.