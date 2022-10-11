Во Львове сообщили о выведении из строя четырех электроподстанций

Мэр Львова Садовой заявил, что в городе выведены из строя четыре электроподстанции

Во Львове выведены из строя четыре электроподстанции, в городе используются дизель-генераторы. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой, пишет РИА Новости.

По словам мэра, власти города вводят альтернативные возможности для электроснабжения, подачи воды и тепла в дома жителей. «Ситуация достаточно сложная», — отметил он.

На восстановление электроподстанций, утверждает Садовой, уйдут месяцы. Пока что водой, теплом и светом город обеспечивают с помощью дизель-генераторов.

Ранее власти Львова сообщили о ракетных ударах по объектам энергетики. В городе наблюдаются проблемы со светом и с мобильной связью, а также перебои в подаче воды.