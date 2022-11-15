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17:16, 15 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одесской и Сумской областях

«Страна»: в Одесской и Сумской областях Украины слышны взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

В Одесской и Сумской областях Украины слышны взрывы. Об этом стало известно украинскому изданию «Страна».

В сети также появилось фото «прилета» в Одесской области — на нем виден лишь подымающийся в небо черный дым.

В Сумской области, предположительно, работает ПВО, отмечает издание.

Ранее сообщалось о взрывах в нескольких регионах Украины, в том числе Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Кривом Роге.

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Алевтина Запольская
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