Стало известно о взрывах в Одесской и Сумской областях

«Страна»: в Одесской и Сумской областях Украины слышны взрывы

В Одесской и Сумской областях Украины слышны взрывы. Об этом стало известно украинскому изданию «Страна».

В сети также появилось фото «прилета» в Одесской области — на нем виден лишь подымающийся в небо черный дым.

В Сумской области, предположительно, работает ПВО, отмечает издание.

Ранее сообщалось о взрывах в нескольких регионах Украины, в том числе Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Кривом Роге.