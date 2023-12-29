Стало известно о выходе черного и длинного НЛО из Польши

Начальник Генштаба ВС Польши: черное и длинное НЛО покинуло страну

Черный и длинный неопознанный летающий объект (НЛО), ранее нарушивший воздушное пространство Польши, покинул страну. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, передает портал Rzeczpospolita.

Кукула также заявил, что данным объектом якобы является российская ракета.

Ранее глава гмины Комарув-Осада в Люблинском воеводстве Веслава Сеньковская заявила, что жители восточной части Польши увидели черный и большой объект в воздухе длиной от одного до двух метров. Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание. Войска Польши приведены в боевую готовность.